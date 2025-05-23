Пресс-служба департамента полиции Улытау опубликовала видео, с допросом мужчины, который напал на девушке в подъезде многоэтажного дома и пытался изнасиловать, передаёт BAQ.KZ.

"Проведены очные ставки подозреваемого с потерпевшей. Задержанный полицией за нападение на девушку в городе Сатпаев мужчина дает признательные показания", - говорится в описании к публикации.

Подозреваемый во время допроса указал на то, что схватил девушку за шею, зажав рот и оттащил под лестницу.

"Да, я схватил ее за шею, закрыл рот и потащил под лестницу", - сказал при допросе подозреваемый.

По факту нападения на жительницу города в подъезде дома полицией "по горячим следам" подозреваемый был установлен, задержан и водворен в ИВС. В Сети опубликовали видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по покушению на изнасилование - ч. 3 ст. 24 (покушение на преступление) и ст.120 ч.1 (изнасилование) УК Республики Казахстан.

В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего, сбор и фиксацию доказательств, допрос жителей и т.д.

Следствие продолжается.