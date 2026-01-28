Qazaqstan NEXT 2026: AmCham отметила лидерство Казахстана в диалоге
Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане (AmCham Kazakhstan) Джефф Эрлих выступил на открытии форума Qazaqstan NEXT 2026 в Астане, передает BAQ.KZ.
Мероприятие собрало ключевых экспертов для обсуждения будущего экономики страны.
– Сегодня заявлены очень сильные спикеры, в том числе члены нашей Американской торговой палаты. Я очень рад, что у нас есть вклад в это мероприятие, – сказал Джефф Эрлих.
Он отметил, что за то время, которое проживает в Казахстане, он увидел возрастающий интерес к установлению диалога.
– Мы видим, что Казахстан воспринимает новые идеи, также и делится ими. И, как мне кажется, сегодня мы все видим возрождение традиционных казахстанских ценностей.
Я думаю, народ Казахстана всегда лидировал с точки зрения культурных обменов. И сегодня мы видим это возрождение в более современной форме. Это воплощается через такие мероприятия и новые шаги, - сказал Эрлих.
Организатором форума выступает KAZMEDIA HOLDING в партнерстве с American Chamber of Commerce in Kazakhstan.
Официальным медиапартнером форума является АО "Qazcontent".
