От традиционного углеводородного сектора до возобновляемых источников энергии и новых технологий — стало известно, что ожидает Казахстан в различных направлениях энергетики. Об этом заявил советник Президента РК Магзум Мирзагалиев на форуме Qazaqstan NEXT 2026, посвящённом глобальным трендам, который проходит в Астане, передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что запуск издания Times Turning Points по лицензии The New York в Казахстане является важным событием.

– Подобный проект, впервые запускаемый в Центральной Азии, подчёркивает возрастающую роль нашей страны в формировании современной региональной повестки. Мир переживает период глубокой технологической, экономической и энергетической трансформации. Развитие эпохи искусственного интеллекта и цифровых технологий приводит к росту спроса на электроэнергию. Это требует поиска новых решений и пересмотра роли традиционных энергетических систем. Сегодня энергия — это не только экономика, но и устойчивость государства, темпы развития и качество жизни, — отметил советник Президента.

Также он остановился на развитии угольной отрасли.

– Уголь как надёжный базовый источник генерации безусловно важен в энергетическом балансе ведущих экономик мира. Для Казахстана, обладающего значительными запасами угля, этот тренд открывает возможности не только сохранить угольную энергетику и промышленность, но и провести её глубокую технологическую модернизацию. С учётом глобальной энергетической трансформации и растущих потребностей национальной экономики вопрос энергетической безопасности для Казахстана приобретает особую значимость, — сказал Мирзагалиев.

Кроме того, он напомнил о позиции Главы государства по вопросам экономического роста.

– Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, надёжная и современная энергетическая система — основа экономического роста. Казахстан, обладающий значительным ресурсным, промышленным и интеллектуальным потенциалом, сформировал долгосрочную стратегию развития энергосистемы. В этой стратегии особое место занимает атомная энергетика. Сегодня атомная энергетика стабильно обеспечивает около 10% производства электроэнергии и является ключевым элементом устойчивой и низкоуглеродной генерации, — подчеркнул он.

По его словам, страна становится одним из ключевых игроков в формировании энергетики будущего. Он добавил, что Казахстан заинтересован в участии в глобальных проектах по развитию атомной энергетики и в создании новой энергетической архитектуры будущего.

– В нашей стране есть уникальная инфраструктура экспериментального комплекса — в городе Курчатов. Она служит мировой платформой для исследований в области управляемого термоядерного синтеза. Энергетика будущего — это не только инфраструктура, но и специалисты, наука, цифровые решения и новые возможности для молодёжи. Сегодня на этой площадке собрались представители государства, бизнеса, науки и креативных индустрий. Именно в таких открытых и содержательных диалогах рождаются идеи и партнёрства, способные превращать глобальные вызовы в практические возможности, — сказал Мирзагалиев.

Организатором форума выступает KAZMEDIA HOLDING в партнерстве с American Chamber of Commerce in Kazakhstan.

Официальным медиапартнером форума является АО "Qazcontent".