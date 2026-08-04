«Қазақстанда жасалған» как знак качества: что нужно для сильного национального бренда, рассказали эксперты

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать программу продвижения бренда «Қазақстанда жасалған». Национальный знак должен ассоциироваться с высоким качеством и доверием покупателей. Эксперты считают, что для укрепления отечественных брендов нужны равный доступ к торговым сетям, современные технологии и поддержка при выходе на внешние рынки. Подробнее – в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Казахстанскому товару нужен доступ к полке

Заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов назвал поручение Премьер-министра своевременным. По его словам, покупка отечественной продукции поддерживает бизнес, рабочие места и экономику страны.

«Долгое время существовал стереотип, что импортное автоматически лучше, а казахстанское –менее качественное. Многие наши предприятия выпускают продукцию, которая успешно конкурирует не только на внутреннем рынке, но и поставляется за рубеж. Качество отечественных товаров за последние годы заметно выросло», – отметил Кайсар Нигметов.

При этом отечественным предприятиям бывает сложно попасть в крупные торговые сети.

«При этом остается парадоксальная ситуация: казахстанскому товару порой непросто попасть... на казахстанскую полку магазина. Производители нередко сталкиваются со сложными условиями работы с крупными торговыми сетями, и в результате хороший отечественный товар оказывается менее доступным для покупателя. Думаю, эту ситуацию действительно нужно менять», – подчеркнул эксперт.

Сильный бренд –это доверие покупателей

Директор ТОО «ЭКО-DUMP» Мариям Абишева считает, что казахстанским компаниям необходимо развивать не только производство, но и собственные бренды.

«Бренд –это гораздо больше, чем название или логотип. Это репутация, доверие покупателей, стабильное качество и ответственность производителя. Именно поэтому поручение Премьер-министра разработать комплексную программу продвижения отечественных товаров считаю своевременным», – отметила Мариям Абишева.

По ее словам, конкурентоспособный товар необходимо правильно представить рынку, помочь производителям расширять географию продаж и укреплять доверие потребителей.

«Если бренд «Қазақстанда жасалған» станет узнаваемым символом качества, это будет работать на всю экономику. Ведь сильные национальные бренды всегда становятся частью имиджа своей страны!» – считает предприниматель.

Одной маркировки недостаточно

Старший преподаватель кафедры экономики и международного бизнеса Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е.А. Букетова Светлана Мусина рассматривает бренд «Қазақстанда жасалған» как инструмент экономической политики.

«Эффективность данного бренда определяется не столько маркировкой собственного происхождения, а стремлением и возможностью отечественных производителей обеспечить достойное качество выпускаемой продукции и соответствие установленным требованиям», – отметила Светлана Мусина.

Она считает, что сильный национальный бренд может увеличить спрос, стимулировать производство и повысить привлекательность казахстанских товаров внутри страны и за рубежом. Для этого необходимы последовательная поддержка бизнеса и конкурентная среда.

Национальный бренд начинается с инженерных кадров

Проректор по академическим вопросам Карагандинского индустриального университета Галина Сивякова считает, что качество отечественной продукции напрямую связано с развитием инженерного образования и прикладной науки.

«Поручение Премьер-министра превратить «Қазақстанда жасалған» в национальный бренд качества имеет стратегическое значение. Сегодня важно не просто производить товары в Казахстане, а создавать продукцию, которой доверяют благодаря ее качеству, надежности и конкурентоспособности», – отметила Галина Сивякова.

По ее словам, промышленности нужны квалифицированные инженеры, современные технологии и сотрудничество предприятий с техническими вузами.

«Университеты должны стать активными участниками этого процесса, обеспечивая промышленность специалистами, способными создавать продукцию, которая станет достойным символом бренда «Қазақстанда жасалған», – заключила она.

Эксперты считают, что знак «Қазақстанда жасалған» должен подтверждаться стабильным качеством продукции. Производителям также необходимы равные условия в торговых сетях, продвижение на внутреннем и внешнем рынках, современные технологии и подготовленные кадры. При этих условиях национальный бренд сможет стать для покупателей ориентиром качества, а для предприятий –инструментом расширения производства и продаж.