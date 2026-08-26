В Караганде во время проведения земляных работ произошло происшествие с рабочим.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл накануне в районе улицы Молокова, в районе имени Казыбек би. Во время прокладки канализационной системы рабочий 2003 года рождения оказался под завалом грунта в траншее, заполненной водой и землёй.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Совместно с другими рабочими они извлекли мужчину из траншеи.

После завершения работ пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются.