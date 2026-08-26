Рабочий оказался под завалом грунта в Караганде
26 Августа 2026, 09:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
26 Августа 2026, 09:3726 Августа 2026, 09:37
103Фото: кадр из видео
В Караганде во время проведения земляных работ произошло происшествие с рабочим.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл накануне в районе улицы Молокова, в районе имени Казыбек би. Во время прокладки канализационной системы рабочий 2003 года рождения оказался под завалом грунта в траншее, заполненной водой и землёй.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Совместно с другими рабочими они извлекли мужчину из траншеи.
После завершения работ пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Самое читаемое
- Что изменится для водителей старше 65 лет в Казахстане с 25 августа
- Родственники погибших в Шардже казахстанок рассказали новые подробности
- Трамп объявил о повышении тарифов для канадских товаров до 50% с 2027 года
- В Таразе построят современный Дворец торжеств на 1 300 мест
- Работник лишился руки и ноги из-за удара током: суд установил виновного