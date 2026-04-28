Пролежал под завалами 4 часа: стало известно о состоянии шахтера в области Абай
Пострадавший при обрушении в Орловской шахте находится в тяжелом состоянии в реанимации.
В область Абай стало известно о состоянии шахтера, пострадавшего при обрушении горных пород на Орловской шахте.
По данным управления здравоохранения, мужчина 1985 года рождения был доставлен в больницу вечером 27 апреля в тяжелом состоянии. Он провел под завалами несколько часов.
Медики диагностировали у пострадавшего сочетанную травму, сотрясение головного мозга, множественные повреждения мягких тканей и синдром длительного сдавливания.
«По словам пациента, около 11:00 при обрушении в шахте его придавило камнями, и он находился под завалами около четырех часов. Первую помощь ему оказали в Бородулихинской центральной районной больнице, после чего бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Семей», - сообщили в управлении.
После осмотра травматологами, нейрохирургами, урологами и хирургами мужчину госпитализировали в отделение реанимации.
В настоящее время он проходит интенсивную терапию, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи планируют провести консилиум для определения дальнейшей тактики лечения.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения на Орловской шахте один человек погиб.
