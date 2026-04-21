Рабочий погиб на Аксуском заводе ферросплавов при дроблении металла

Обстоятельства гибели работника устанавливаются.

Сегодня 2026, 09:30
Фото: www.kazchrome.com

В Павлодарской области на Аксуском заводе ферросплавов произошёл смертельный несчастный случай, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По информации компании, трагедия произошла 20 апреля 2026 года при выполнении работ по дроблению металла. Разбивщик получил травмы, несовместимые с жизнью.

В АО «ТНК «Казхром» сообщили, что выражают глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

«Руководство АО «ТНК «Казхром» приносит глубокие соболезнования семье и родным погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь», — говорится в сообщении компании.

О происшествии уведомлены государственные органы, начато расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, в Павлодаре женщина получила тяжелые травмы после падения с высоты на территории завода. Пострадавшая – машинист крана 1979 года рождения – перенесла две операции и находится в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили в МВД в ответ на официальный запрос BAQ.KZ, по факту происшествия начато досудебное расследование
 

