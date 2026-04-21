Рабочий погиб на Аксуском заводе ферросплавов при дроблении металла

В Павлодарской области на Аксуском заводе ферросплавов произошёл смертельный несчастный случай, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По информации компании, трагедия произошла 20 апреля 2026 года при выполнении работ по дроблению металла. Разбивщик получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Руководство АО «ТНК «Казхром» приносит глубокие соболезнования семье и родным погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь», — говорится в сообщении компании.

О происшествии уведомлены государственные органы, начато расследование для установления всех обстоятельств случившегося.