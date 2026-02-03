В Астане работник торгового дома организовал мошенническую группу с другими людьми. На протяжении года они выкупали бытовую технику по фиктивным промокодам и затем перепродавали ее, передает BAQ.KZ.

– При координации прокуратуры города Астаны органом уголовного преследования разоблачена деятельность мошенников, действовавших в группе лиц по предварительному сговору в течение года. Установлено, что работник торгового дома, вступив в преступный сговор с 10 знакомыми, оформил фиктивные промокоды для приобретения бытовой техники по низким ценам. Сообщники приобрели товары электроникии реализовали третьим лицам: мобильные телефоны iPhone, ноутбуки, телевизоры, холодильники и др. Ущерб торговому дому составил 473,6 млн тенге, – сообщили в прокуратуре Астаны.

В результате все 10 участников преступления осуждены к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет.

Гражданские иски о взыскании причинённого материального ущерба удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

