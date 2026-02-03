В Астане раскрыли дерзкую схему с фиктивными промокодами на 473 млн
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане работник торгового дома организовал мошенническую группу с другими людьми. На протяжении года они выкупали бытовую технику по фиктивным промокодам и затем перепродавали ее, передает BAQ.KZ.
– При координации прокуратуры города Астаны органом уголовного преследования разоблачена деятельность мошенников, действовавших в группе лиц по предварительному сговору в течение года. Установлено, что работник торгового дома, вступив в преступный сговор с 10 знакомыми, оформил фиктивные промокоды для приобретения бытовой техники по низким ценам. Сообщники приобрели товары электроникии реализовали третьим лицам: мобильные телефоны iPhone, ноутбуки, телевизоры, холодильники и др. Ущерб торговому дому составил 473,6 млн тенге, – сообщили в прокуратуре Астаны.
В результате все 10 участников преступления осуждены к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет.
Гражданские иски о взыскании причинённого материального ущерба удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Сатпаеве пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников и лишилась 1,8 млн тенге.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- Налоговик в Актюбинской области получил штраф 67 млн тенге за попытку взятки
- В СКО взыскали 11,2 млн тенге из-за ненадлежащего ремонта школ