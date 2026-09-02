Работодатель на 100% признан виновным в гибели шести рабочих на Aqtogai Milk

Завершено специальное расследование группового несчастного случая на предприятии ТОО «Aqtogai Milk» в Павлодарской области, где погибли шесть работников. Правительственная комиссия установила 100-процентную степень вины работодателя, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Трагедия произошла 20 июля в Актогайском районе. Как установила проверка, один из работников спустился в канализационный колодец и отравился сероводородом. Остальные рабочие, пытаясь ему помочь, поочередно спускались вслед за ним.

В результате шесть человек погибли от воздействия сероводорода, пытаясь спасти друг друга.

Проверка выявила нарушения требований безопасности. По данным комиссии, сотрудники не прошли необходимое обучение для безопасного выполнения работ повышенной опасности и не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, на предприятии не обеспечили должный уровень безопасности при организации работ в канализационном колодце. Нарушения касались в том числе порядка действий при возникновении аварийной ситуации и проведения спасательных работ.

По итогам работы правительственной комиссии степень вины работодателя – ТОО «Aqtogai Milk» – установлена в размере 100%. Также определены ответственные должностные лица и разработаны рекомендации по устранению выявленных нарушений и предотвращению подобных трагедий.

Что известно об уголовном деле

Ранее полиция сообщала о задержании трех подозреваемых по делу о гибели работников. Они были водворены в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование начато по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Казахстана. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Владельцем ТОО «Aqtogai Milk» является депутат Павлодарского областного маслихата Александр Терентьев. После трагедии он заявлял о готовности оказать помощь семьям погибших.

В Минтруда после завершения проверки призвали работодателей уделить особое внимание безопасности работ в колодцах, резервуарах и других закрытых пространствах. Сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты, пройти необходимое обучение и знать порядок действий при авариях и проведении спасательных работ.