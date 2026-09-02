Работодатель на 100% признан виновным в гибели шести рабочих на Aqtogai Milk
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Завершено специальное расследование группового несчастного случая на предприятии ТОО «Aqtogai Milk» в Павлодарской области, где погибли шесть работников. Правительственная комиссия установила 100-процентную степень вины работодателя, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Трагедия произошла 20 июля в Актогайском районе. Как установила проверка, один из работников спустился в канализационный колодец и отравился сероводородом. Остальные рабочие, пытаясь ему помочь, поочередно спускались вслед за ним.
В результате шесть человек погибли от воздействия сероводорода, пытаясь спасти друг друга.
Проверка выявила нарушения требований безопасности. По данным комиссии, сотрудники не прошли необходимое обучение для безопасного выполнения работ повышенной опасности и не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, на предприятии не обеспечили должный уровень безопасности при организации работ в канализационном колодце. Нарушения касались в том числе порядка действий при возникновении аварийной ситуации и проведения спасательных работ.
По итогам работы правительственной комиссии степень вины работодателя – ТОО «Aqtogai Milk» – установлена в размере 100%. Также определены ответственные должностные лица и разработаны рекомендации по устранению выявленных нарушений и предотвращению подобных трагедий.
Что известно об уголовном деле
Ранее полиция сообщала о задержании трех подозреваемых по делу о гибели работников. Они были водворены в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование начато по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Казахстана. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Владельцем ТОО «Aqtogai Milk» является депутат Павлодарского областного маслихата Александр Терентьев. После трагедии он заявлял о готовности оказать помощь семьям погибших.
В Минтруда после завершения проверки призвали работодателей уделить особое внимание безопасности работ в колодцах, резервуарах и других закрытых пространствах. Сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты, пройти необходимое обучение и знать порядок действий при авариях и проведении спасательных работ.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 сентября
- Вокзал станции Түрксиб с почти вековой историей открыли после обновления
- Сколько составят минимальная зарплата, пенсия и МРП в 2027 году
- Заморозки, дождь со снегом и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 2 сентября
- У «Астана Арены» ограничат движение из-за концерта Энрике Иглесиаса