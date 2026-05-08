Кассационный суд по гражданским делам восстановил права работницы металлургического предприятия, которую ранее уволили за якобы нарушение техники безопасности, передает BAQ.kz.

Женщина обратилась в суд с требованием признать увольнение незаконным, отменить приказ работодателя, восстановить её на работе и выплатить зарплату за время вынужденного прогула.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя и отказали в удовлетворении иска. Однако Кассационный суд пришёл к другому выводу.

Как установил суд, с 2007 года женщина работала машинистом крана металлургического производства. В марте 2025 года её уволили по инициативе работодателя.

В компании заявили, что в феврале 2025 года сотрудница получила задание работать на одном кране, но самовольно приступила к работе на другом без соответствующего допуска. Кроме того, по версии работодателя, она не выполнила указание остановить кран и продолжала передвигаться с грузом весом около 45 тонн, создавая угрозу для работников цеха.

На этом основании трудовой договор был расторгнут по статье 52 Трудового кодекса – за нарушение правил охраны труда, которое могло привести к тяжким последствиям.

Однако в ходе рассмотрения дела Кассационный суд установил, что работодатель не представил достаточных доказательств нарушений со стороны сотрудницы. В материалах дела отсутствовали подтверждения того, что женщина нарушила должностную инструкцию, отказалась остановить кран или создала угрозу безопасности.

Кассационный суд отменил решения нижестоящих судов и удовлетворил иск работницы. Женщину восстановили на работе.

