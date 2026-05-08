Работодатель не смог доказать нарушение техбезопасности крановщицы
Ее восстановили в должности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кассационный суд по гражданским делам восстановил права работницы металлургического предприятия, которую ранее уволили за якобы нарушение техники безопасности, передает BAQ.kz.
Женщина обратилась в суд с требованием признать увольнение незаконным, отменить приказ работодателя, восстановить её на работе и выплатить зарплату за время вынужденного прогула.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя и отказали в удовлетворении иска. Однако Кассационный суд пришёл к другому выводу.
Как установил суд, с 2007 года женщина работала машинистом крана металлургического производства. В марте 2025 года её уволили по инициативе работодателя.
В компании заявили, что в феврале 2025 года сотрудница получила задание работать на одном кране, но самовольно приступила к работе на другом без соответствующего допуска. Кроме того, по версии работодателя, она не выполнила указание остановить кран и продолжала передвигаться с грузом весом около 45 тонн, создавая угрозу для работников цеха.
На этом основании трудовой договор был расторгнут по статье 52 Трудового кодекса – за нарушение правил охраны труда, которое могло привести к тяжким последствиям.
Однако в ходе рассмотрения дела Кассационный суд установил, что работодатель не представил достаточных доказательств нарушений со стороны сотрудницы. В материалах дела отсутствовали подтверждения того, что женщина нарушила должностную инструкцию, отказалась остановить кран или создала угрозу безопасности.
Кассационный суд отменил решения нижестоящих судов и удовлетворил иск работницы. Женщину восстановили на работе.
Читайте также:
Самое читаемое
- Праздничный концерт с участием популярных артистов пройдет в Астане
- Непогода ожидается в ряде регионов Казахстана
- В Астане и Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
- Айбек Дадебай представил ключевые принципы и политический курс партии «Әділет»
- Карагандинка лишилась 1,9 млн тенге после знакомства в кафе