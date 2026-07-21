В Казахстане работников обяжут проходить обучение по кибербезопасности
Ежегодное обучение должны будут проходить сотрудники госорганов, акиматов и критически важных объектов.
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В Казахстане закрепили обязанности работников и работодателей по соблюдению требований кибербезопасности и повышению киберкультуры. Организации должны будут утвердить внутренние правила и проводить обучение сотрудников. О новых требованиях рассказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.
«Данная норма направлена на то, чтобы каждый работник обладал базовыми знаниями и навыками для защиты своей цифровой безопасности, а также безопасно использовал информационные системы и служебные данные. Работодатели будут утверждать внутренние правила и регламенты и организовывать обучение сотрудников по вопросам киберкультуры», – сообщил он.
Соответствующие рекомендации уже размещены на официальном сайте Комитета информационной безопасности и портале электронного правительства.
Ежегодное обучение по вопросам кибербезопасности также должны будут проходить сотрудники государственных органов, акиматов и критически важных объектов.
Кроме того, собственников цифровых объектов обязали ежегодно проводить аудит кибербезопасности своих систем. Владельцы критически важных цифровых объектов должны будут направлять отчеты о результатах аудита в Комитет информационной безопасности. Ранее такого требования не было.
«Практика показывает, что даже самые современные технологии не смогут обеспечить безопасность, если пользователи сами не соблюдают правила цифровой безопасности», – подчеркнул Досжан Мусалиев.
Для обучения граждан и работников доступны бесплатные образовательные ресурсы. Среди них – онлайн-курсы на eGov и eGov Mobile для детей и родителей, разработанные совместно с UNICEF, а также платформа CitizenSec с материалами по основам кибергигиены для граждан и государственных служащих.
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