В Казахстане работников обяжут проходить обучение по кибербезопасности

В Казахстане закрепили обязанности работников и работодателей по соблюдению требований кибербезопасности и повышению киберкультуры. Организации должны будут утвердить внутренние правила и проводить обучение сотрудников. О новых требованиях рассказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Данная норма направлена на то, чтобы каждый работник обладал базовыми знаниями и навыками для защиты своей цифровой безопасности, а также безопасно использовал информационные системы и служебные данные. Работодатели будут утверждать внутренние правила и регламенты и организовывать обучение сотрудников по вопросам киберкультуры», – сообщил он.

Соответствующие рекомендации уже размещены на официальном сайте Комитета информационной безопасности и портале электронного правительства.

Ежегодное обучение по вопросам кибербезопасности также должны будут проходить сотрудники государственных органов, акиматов и критически важных объектов.

Кроме того, собственников цифровых объектов обязали ежегодно проводить аудит кибербезопасности своих систем. Владельцы критически важных цифровых объектов должны будут направлять отчеты о результатах аудита в Комитет информационной безопасности. Ранее такого требования не было.

«Практика показывает, что даже самые современные технологии не смогут обеспечить безопасность, если пользователи сами не соблюдают правила цифровой безопасности», – подчеркнул Досжан Мусалиев.

Для обучения граждан и работников доступны бесплатные образовательные ресурсы. Среди них – онлайн-курсы на eGov и eGov Mobile для детей и родителей, разработанные совместно с UNICEF, а также платформа CitizenSec с материалами по основам кибергигиены для граждан и государственных служащих.

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