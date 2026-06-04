Работодателя обязали оплатить протез работнику после тяжелой травмы на производстве
Стоимость протеза превышает 28 млн тенге.
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Илийский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Ж.Е. к ТОО об обязании заключить договор на приобретение протеза.
Как установлено в суде, истец получил тяжелую производственную травму, в результате которой была ампутирована кисть. Мужчине также была установлена инвалидность. Заключение медико-социальной экспертизы подтвердило стойкую утрату трудоспособности и необходимость постоянного протезирования.
Установлено, что травма была получена при исполнении трудовых обязанностей, а истец нуждается в высокотехнологичном протезе для восстановления жизнедеятельности и социальной адаптации.
С учетом требований законодательства суд обязал ТОО заключить договор с АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" на изготовление и приобретение многозахватного протеза кисти с микропроцессорным управлением "Манифесто".
Стоимость протеза составляет 28 606 425 тенге. Также суд обязал ТОО оплатить стоимость изделия и покрыть расходы на пребывание в медицинском стационаре в период протезирования.
Решение суда должно быть исполнено в течение одного месяца после вступления в законную силу.
Судебное решение направлено на восстановление нарушенных прав работника и обеспечение его средствами реабилитации.
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