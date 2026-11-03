Работы станет меньше или возможностей больше: как искусственный интеллект меняет рынок труда

Искусственный интеллект за несколько минут пишет тексты, готовит отчеты и анализирует большие объемы информации. Задачи, на которые раньше уходили часы, теперь решаются гораздо быстрее. Для одних это новые возможности, для других повод задуматься о будущем своей профессии. Если программа справляется с моей работой, насколько я буду нужен работодателю? Какие профессии сохранят спрос и кто рискует остаться без работы? В этом разбирался BAQ.KZ.

В Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие искусственного интеллекта и цифровой экономики среди приоритетов страны. Но технологические перемены неизбежно затронут и рынок труда. Казахстану предстоит не только осваивать новые технологии, но и готовить специалистов, способных с ними работать.

Пока эксперты расходятся в прогнозах. Одни опасаются массового сокращения рабочих мест, другие считают, что искусственный интеллект освободит людей от рутинных задач. При этом последствия могут оказаться разными даже для сотрудников одной отрасли. Многое будет зависеть от работодателей, готовности людей осваивать новые навыки и того, какие задачи доверят программам.

Какие специалисты понадобятся Казахстану?

За разговорами об искусственном интеллекте легко упустить другие потребности рынка труда. В ближайшие годы Казахстану потребуются программисты, строители, производственные рабочие, специалисты сельского хозяйства и сферы услуг.

Согласно базовому прогнозу Центра развития трудовых ресурсов, совокупная потребность в наемных работниках в 2026–2035 годах может составить около 2,9 млн человек.

Примерно 1,45 млн работников понадобятся для замещения тех, кто покинет рынок труда по демографическим причинам. Еще 1,46 млн составит новый спрос на сотрудников.

По расчетам центра, промышленности могут потребоваться 429 тысяч работников, строительству 257,1 тысячи, сельскому хозяйству 133,7 тысячи. Наибольшая потребность ожидается в сфере услуг.

Эти цифры показывают, что развитие искусственного интеллекта не отменяет спроса на специалистов, чья работа связана с производством, строительством и обслуживанием людей.

Что искусственный интеллект изменит в работе госслужащих?

Значительная часть рабочего дня государственных служащих уходит на сбор информации, сравнение документов и подготовку ответов. Ускорение таких процессов стало одним из аргументов в пользу внедрения искусственного интеллекта в государственном аппарате.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев заявил, что замена сотрудников технологиями не является целью этой работы.

«Здесь нет задачи кого-либо заменить. Цель заключается в повышении производительности. Конечно, искусственный интеллект повлияет на некоторые профессии. Подобные изменения происходили и раньше. Например, появление парового двигателя изменило структуру труда», – пояснил Бахтияр Мухаметкалиев.

По словам вице-министра, в одном из министерств уже реализуется пилотный проект. Искусственный интеллект помогает искать необходимые сведения и готовить проекты ответов.

Поставлена задача повысить производительность процессов в государственном аппарате до 30%. Пока речь идет о целевом показателе, а не о достигнутом результате.

При таком подходе работа сотрудника может постепенно сместиться от подготовки первоначального текста к проверке его содержания.

Но готовый ответ еще не означает, что проблема решена. Верны ли сведения? Получил ли гражданин ответ на свой вопрос? Какие последствия повлечет предложенное решение? Ответственность за это остается за человеком.

Пресс-службы: меньше рутины, больше анализа

На примере пресс-служб перемены видны особенно отчетливо.

Мониторинг информационного пространства, сбор публикаций, изучение реакции общества занимают немало времени, хотя со стороны эта работа часто остается незаметной.

По словам председателя Ассоциации специалистов по связям с общественностью и медиа Акерке Берлибай, в пресс-службах некоторых государственных органов работают всего два-три человека. Причем численность сотрудников может годами оставаться прежней.

Для небольших коллективов искусственный интеллект способен стать инструментом, который возьмет на себя часть повседневной нагрузки.

«Мелкие ежедневные задачи можно поручить искусственному интеллекту. Например, мониторинг. В этом он помогает прежде всего. Второе направление – анализ результатов мониторинга. Ведь работа в сфере коммуникаций и связей с общественностью начинается с анализа и мониторинга. Все остальное идет после», – рассказала Акерке Берлибай.

Впрочем, польза технологий не обязательно должна выражаться в том, что прежний объем работы выполняет меньшее число сотрудников.

Освободившееся время специалист может посвятить изучению причин проблем, подготовке содержательных ответов журналистам и работе с общественностью.

Но сэкономленные часы сами по себе не превращаются в качественный результат. Для этого руководству необходимо давать сотрудникам возможность заниматься анализом и предлагать решения, а не требовать еще больше текстов.

«Искусственный интеллект делает профессионалов сильнее. Передавая ему мелкие задачи, мы получаем возможность дальше раскрывать собственные способности. Поэтому не нужно его бояться. Нужно учиться работать с ним и включать его в свою повседневную деятельность», – считает эксперт.

При этом способность специалиста освоить новые инструменты еще не означает, что все рабочие места сохранятся. Многое зависит от целей работодателя.

Поможет ли переобучение найти работу?

Когда речь заходит о будущем профессий, одним из решений называют переобучение.

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, с 2022 года программу Tech Orda завершили около 11,5 тысячи человек.

Уровень трудоустройства среди экономически активных выпускников составляет 90%. При этом показатель относится ко всем направлениям подготовки, а не исключительно к обучению искусственному интеллекту.

Содержание курсов должно соответствовать реальным задачам специалистов.

Пресс-секретарю могут понадобиться навыки обработки и проверки информации, инженеру умение анализировать производственные данные, редактору способность находить ошибки в текстах, созданных искусственным интеллектом.

Акерке Берлибай считает, что тем, кто хочет оставаться востребованным в своей профессии через пять-десять лет, стоит осваивать новые технологии уже сейчас.

«При этом недостаточно просто уметь ставить задачу инструменту. Одним из главных навыков становится способность профессионально оценивать полученный ответ», – подчеркнула она.

Как измерить пользу искусственного интеллекта?

Согласно исследованию Международной организации труда и польского Национального исследовательского института NASK, каждое четвертое рабочее место в мире потенциально подвержено влиянию генеративного искусственного интеллекта.

Но речь не идет о том, что четверть работников потеряет работу. Исследователи считают более вероятным изменение содержания профессий. Во многих сферах сохранятся задачи, для выполнения которых необходимо участие человека.

Для Казахстана вопрос заключается в том, как работодатели и государство будут управлять этими переменами.

Новые требования без возможности переобучения могут поставить сотрудников в сложное положение. Автоматизация без проверки качества данных способна принести больше проблем, чем пользы. А сокращение времени на рутинные операции может дать предприятиям возможность расширять производство и создавать новые рабочие места.

Будущее рынка труда будет зависеть не от одного лишь появления искусственного интеллекта, а от того, что люди и компании смогут сделать с его помощью.

Ранее BAQ.KZ рассказывал о дефиците специалистов в Казахстане. На 469 вакансий акушеров-гинекологов приходилось всего 100 резюме, на 448 вакансий педиатров 139. Нехватка кадров наблюдается и в промышленности, строительстве и технических специальностях.