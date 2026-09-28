«Ради нас умерли, что ли?»: жителя Шымкента арестовали после эфира в TikTok
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21-летнего жителя Шымкента Нурахмета Бердибая арестовали на 10 суток после высказываний в прямом эфире TikTok, передает BAQ.KZ.
Трансляцию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. По данным ведомства, отвечая на вопрос зрителя, связанный с днем траура, молодой человек допустил высказывания, демонстрирующие неуважение к обществу и нарушающие общественный порядок.
«По решению суда Нурахмет Бердибай привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток», – сообщили в полиции.
В эфире также участвовали 22-летние Абзал Мусурманкул и Бакдаулет Мустафа. Всем троим вынесли официальные предупреждения о недопустимости антиобщественного поведения и поставили на профилактический учет сроком на один месяц.
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Ранее сообщалось, что в Алматы двух девушек арестовали на пять суток за нецензурную брань в TikTok.
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