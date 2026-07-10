Ради селфи подросток забрался на вагон и получил ожоги 60% тела
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В Костанайской области суд оштрафовал опекуна подростка, который получил тяжелые ожоги после попытки сделать фотографию на железнодорожном вагоне, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, мужчина привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетнего.
Суд установил, что 25 июня около 21:00 подросток 2010 года рождения находился на территории Южного железнодорожного парка станции Костанай. Желая сделать фотографию, он забрался на вагон поезда, находившийся под контактной сетью.
Ребенка поразило электрическим током. В результате он получил тяжкие телесные повреждения, в том числе Ради фотографии подросток забрался на вагон и получил ожоги 60% тела, а также ушибленные Ради фотографии подросток забрался на вагон и получил ожоги 60% тела.
В ходе судебного заседания опекун полностью признал свою вину. Он пояснил, что воспитывает племянника после смерти его матери.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере 43 250 тенге.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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