В социальных сетях распространилось видео, на котором группа подростков избивает мужчину в состоянии алкогольного опьянения в Каскелене. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что все участники происшествия уже установлены, передает корреспондент BAQ.KZ.

По информации полиции, несовершеннолетние нанесли телесные удары мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Полицейскими задержаны и доставлены в подразделение полиции участники инцидента. Установлено, что несовершеннолетние нанесли мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, телесные удары", – сообщили в ДП Алматинской области.

По итогам проверки к административной ответственности привлечены родители подростков за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Материалы по факту произошедшего направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая примет дальнейшее решение.

Кроме того, в присутствии законных представителей с подростками проведена профилактическая беседа. Им разъяснили требования законодательства и предупредили о недопустимости подобных действий.

В полиции также сообщили, что пострадавший отказался от подачи заявления и не имеет претензий к участникам инцидента.

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В ведомстве напомнили, что родители и законные представители несут персональную ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетних, а любые противоправные действия получают правовую оценку в соответствии с законодательством Казахстана.

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