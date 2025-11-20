Сборная Казахстана по джиу-джитсу завоевала ещё одну медаль на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Серебряным призёром соревнований стал Рамазан Кусаинов, передает BAQ.KZ.

Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 94 килограммов и сумел дойти до финала, где уступил представителю хозяев турнира Омару Нада из Саудовской Аравии.

Ранее золотые медали на турнире выиграли Мариан Журавлёва и Алдияр Серик.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает шестое место. В копилке сборной — 13 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей.