Трамп не стал вдаваться в подробности того, как именно соглашение будет определять переход Гренландии под контроль США.

Президент США Трамп ранее заявил в Давосе, что в ходе контактов достигнута договоренность с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о создании "рамочного соглашения" по Гренландии, в связи с чем с 1 февраля отменяется введение таможенных пошлин на товары из восьми европейских стран.

– В результате этой встречи мы сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. Если это решение будет реализовано, оно станет замечательным решением для США и всех стран НАТО, – написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social по итогам встречи с Марком Рютте.

Трамп также сообщил, что по Гренландии будут проводиться дополнительные переговоры по вопросу системы ПРО "Золотой купол", а весь процесс будет вестись под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и специального представителя Стива Уиткоффа.

17 января президент Трамп объявил, что с 1 февраля на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет введена 10-процентная пошлина, а с 1 июня она будет повышена до 25%, поскольку эти страны выступили против приобретения Гренландии Соединенными Штатами.