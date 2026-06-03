20 млрд тенге штрафов могут списать в Казахстане: кто оплатит расходы судебных исполнителей

В Казахстане сумма административных взысканий, которые могут подпасть под амнистию, составляет порядка 20 млрд тенге. Об этом на заседании Мажилиса сообщил депутат Абзал Куспан, отвечая на вопрос депутата Каракат Абден, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе обсуждения законопроекта о комплексной уголовной и административной амнистии Каракат Абден заявила, что поддерживает документ, однако обратила внимание на практический вопрос, связанный с работой частных судебных исполнителей.

По ее словам, при взыскании долгов судебные исполнители несут определенные расходы и в дальнейшем получают оплату за свою работу за счет должника. В связи с этим депутат спросила, за счет каких средств будут компенсироваться эти расходы, если граждане, подпадающие под амнистию, освобождаются от оплаты.

"Прошу уточнить, за счет каких средств будут компенсироваться расходы судебных исполнителей и кто фактически возьмет на себя эти затраты. И второй момент: есть ли расчет, какова общая сумма по стране?" – спросила Каракат Абден.

Абзал Куспан отметил, что вопрос является уместным, поскольку касается практических последствий применения акта амнистии.

"Ответ здесь однозначный: расходы судебных исполнителей, частных судебных исполнителей возмещаться за счет бюджета либо за счет граждан не будут", – сказал депутат.

Он пояснил, что по аналогии с профильным законодательством об исполнительном производстве расходы частных судебных исполнителей взыскиваются после фактического завершения исполнительных действий.

"В данном случае речь идет о незавершенных исполнительных производствах, поэтому расходы частных судебных исполнителей возмещаться не будут", – добавил Абзал Куспан.

Отвечая на вопрос об общей сумме, депутат сообщил, что по административным взысканиям речь идет примерно о 20 млрд тенге.

Напомним, законопроект предусматривает проведение комплексной уголовной и административной амнистии по случаю принятия новой Конституции. Как ранее сообщил Абзал Куспан, впервые в Казахстане наряду с уголовной амнистией предлагается провести и административную.

В рамках административной амнистии предлагается полностью освободить от административного взыскания в виде штрафа физических лиц – граждан Казахстана, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

При этом амнистия не будет распространяться на штрафы, наложенные судами, а также на правонарушения, представляющие угрозу безопасности граждан и государства.

Кого освободят от штрафов

Административная амнистия может коснуться физических лиц – граждан Казахстана, индивидуальных предпринимателей, а также частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

При этом она не будет распространяться на штрафы, наложенные судами, а также на правонарушения, представляющие угрозу безопасности граждан и государства. Отдельный перечень таких административных правонарушений определен в законопроекте.

Как отметил Абзал Куспан, принятие закона не потребует дополнительных финансовых затрат и не повлечет негативных экономических, социальных и правовых последствий.