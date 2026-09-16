«Рассказали о достижениях»: Токаев встретился с казахстанцами в Южной Корее

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло побеседовал с казахстанцами, которые в настоящее время проходят обучение или трудятся в Южной Корее.

Глава государства рассказал соотечественникам о проводимых в нашей стране политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния народа.

Наши соотечественники поделились своими достижениями в работе и учебе, а также рассказали Касым-Жомарту Токаеву о планах на будущее.

В завершение встречи Президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Республике Корея.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Чжон Шик посетили казахский этноаул, расположенный в столичном парке Ханган.

Гостям представили историю и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальную культуру и современные формы сохранения культурного наследия.