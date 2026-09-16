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«Рассказали о достижениях»: Токаев встретился с казахстанцами в Южной Корее

16 Сентября 2026, 12:54
АВТОР
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Акорда 16 Сентября 2026, 12:54
16 Сентября 2026, 12:54
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло побеседовал с казахстанцами, которые в настоящее время проходят обучение или трудятся в Южной Корее.

Глава государства рассказал соотечественникам о проводимых в нашей стране политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния народа.

Наши соотечественники поделились своими достижениями в работе и учебе, а также рассказали Касым-Жомарту Токаеву о планах на будущее.

В завершение встречи Президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Республике Корея.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Чжон Шик посетили казахский этноаул, расположенный в столичном парке Ханган.

Гостям представили историю и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальную культуру и современные формы сохранения культурного наследия.

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