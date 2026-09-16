«Рассказали о достижениях»: Токаев встретился с казахстанцами в Южной Корее
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло побеседовал с казахстанцами, которые в настоящее время проходят обучение или трудятся в Южной Корее.
Глава государства рассказал соотечественникам о проводимых в нашей стране политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния народа.
Наши соотечественники поделились своими достижениями в работе и учебе, а также рассказали Касым-Жомарту Токаеву о планах на будущее.
В завершение встречи Президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Республике Корея.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Чжон Шик посетили казахский этноаул, расположенный в столичном парке Ханган.
Гостям представили историю и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальную культуру и современные формы сохранения культурного наследия.
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