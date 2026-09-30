Расследование киберпреступлений в Казахстане ускорят благодаря конвенции

Ратификация Конвенции о компьютерных преступлениях позволит Казахстану быстрее обмениваться оперативной информацией с другими государствами и сохранять цифровые следы, необходимые для расследования киберпреступлений. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на пленарном заседании Курултая.

Депутаты приняли в двух чтениях закон о ратификации Конвенции о компьютерных преступлениях. Документ, известный также как Будапештская конвенция, был принят в 2001 году и предусматривает международное сотрудничество при расследовании преступлений в сфере информационных технологий.

Депутаты поинтересовались, какие новые возможности документ даст при расследовании интернет-мошенничества, незаконного использования персональных данных и взлома аккаунтов, особенно в случаях, когда преступник, потерпевший и банковские счета находятся в разных государствах.

По словам Адилова, одним из ключевых преимуществ станет возможность быстрее получать и сохранять информацию, которая может иметь значение для расследования.

«Конвенция предусматривает прежде всего обмен оперативной информацией», – отметил заместитель министра.

Он пояснил, что при длительном прохождении запросов цифровые следы могут исчезнуть, а используемые преступниками сайты, домены и другие интернет-ресурсы – быть удалены или прекратить работу. Международное взаимодействие должно помочь оперативно сохранить необходимые сведения и установить причастных к преступлению лиц.

Адилов отметил, что речь идет не только об интернет-мошенничестве, но и о взломе аккаунтов и других преступлениях, совершаемых с использованием информационных технологий.

По его словам, конечной задачей расследования остается установление виновных и восстановление нарушенных прав граждан.

Заместитель министра также сообщил, что в дальнейшем в Курултай планируется внести на ратификацию Конвенцию ООН против киберпреступности, известную как Ханойская конвенция. Казахстан подписал этот документ в октябре 2025 года. Он предусматривает в том числе обмен электронными доказательствами и сотрудничество при расследовании трансграничных киберпреступлений.

В 2025 году в Казахстане было заблокировано 19 млн поддельных звонков.