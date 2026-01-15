Сенат Парламента ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в высшем образовании - Токийскую конвенцию, принятую под эгидой ЮНЕСКО. Документ направлен на унификацию и упрощение процедур признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, передает BAQ.KZ.

Как пояснил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, ратификация конвенции не означает автоматического признания дипломов, однако существенно упрощает и ускоряет действующую процедуру. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Сената.

"Сегодня дипломы, полученные за рубежом, проходят достаточно сложную процедуру признания. Мы направляем запросы в вузы, проверяем наличие лицензии или аккредитации, сопоставляем программы с казахстанскими стандартами. Ратификация конвенции дает нам доступ к официальным базам данных этих стран, за счет чего все эти этапы существенно сокращаются", — отметил Талгат Ешенкулов.

По его словам, это создаёт дополнительные возможности как для граждан Казахстана, обучавшихся за рубежом, так и для иностранных студентов, выбирающих казахстанские вузы.

"Процедура признания станет быстрее и прозрачнее. Наши выпускники смогут в более короткие сроки подтвердить дипломы в Казахстане, а иностранные студенты - у себя на родине. Это особенно важно, учитывая задачу по увеличению числа иностранных студентов, которых сегодня в стране около 35 тысяч", — подчеркнул вице-министр.

Он добавил, что присоединение к Токийской конвенции обеспечивает Казахстану доступ к международной сети APNNIC - платформе обмена информацией о квалификациях и системах высшего образования. Это, в свою очередь, укрепляет позиции страны как регионального образовательного хаба.

Напомним, Казахстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции.