Разогнал Porsche почти до 200 км/ч: водителя арестовали в Астане
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В Астане задержали 32-летнего водителя Porsche, который ночью разогнался почти до 200 км/ч на проспекте Туран, передает BAQ.KZ.
Во время проверки выяснилось, что мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения. По данным полиции, только с начала года за ним числится более 30 нарушений ПДД, из которых 14 связаны с превышением скорости.
Несмотря на неоднократное привлечение к ответственности, водитель продолжал нарушать правила.
«По данному факту мужчина привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток», – сообщили правоохранители.
В ведомстве внапомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и подчеркнули, что превышение скорости в городской черте создаёт угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
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Ранее нетрезвый водитель колесил на угнанном авто в Алматы.
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