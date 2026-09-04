Разогнал Porsche почти до 200 км/ч: водителя арестовали в Астане

4 Сентября 2026, 11:42
АВТОР
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кадр из видео 4 Сентября 2026, 11:42
4 Сентября 2026, 11:42
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Фото: кадр из видео

В Астане задержали 32-летнего водителя Porsche, который ночью разогнался почти до 200 км/ч на проспекте Туран, передает BAQ.KZ.

Во время проверки выяснилось, что мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения. По данным полиции, только с начала года за ним числится более 30 нарушений ПДД, из которых 14 связаны с превышением скорости.

Несмотря на неоднократное привлечение к ответственности, водитель продолжал нарушать правила.

«По данному факту мужчина привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток», – сообщили правоохранители.

В ведомстве внапомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и подчеркнули, что превышение скорости в городской черте создаёт угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее нетрезвый водитель колесил на угнанном авто в Алматы.

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