Разработана стратегия развития футбола до 2030 года
В документ включен вопрос инфраструктуры
Министерство туризма и спорта совместно с Казахстанской федерацией футбола и акиматами реализует меры по коммерциализации футбола с привлечением бизнеса. Разработан проект Стратегии развития футбола до 2030 года, сообщил глава ведомства Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
Документ предусматривает обновление инфраструктуры, развитие массового и детско-юношеского футбола, а также постепенный переход клубов на модель частного финансирования. Другие подробности содержания документа министр не сообщил.
Для достижения этих целей готовятся конкретные механизмы, которые должны обеспечить устойчивое развитие отечественного футбола и повысить его конкурентоспособность, подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что известные предприниматели стали хозяевами четырех футбольных клубов Казахстана.
