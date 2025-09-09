Министерство туризма и спорта совместно с Казахстанской федерацией футбола и акиматами реализует меры по коммерциализации футбола с привлечением бизнеса. Разработан проект Стратегии развития футбола до 2030 года, сообщил глава ведомства Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Документ предусматривает обновление инфраструктуры, развитие массового и детско-юношеского футбола, а также постепенный переход клубов на модель частного финансирования. Другие подробности содержания документа министр не сообщил.

Для достижения этих целей готовятся конкретные механизмы, которые должны обеспечить устойчивое развитие отечественного футбола и повысить его конкурентоспособность, подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что известные предприниматели стали хозяевами четырех футбольных клубов Казахстана.