Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщил, что известные предприниматели стали хозяевами четырех футбольных клубов Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это им выражаю благодарность", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что коммерциализацию футбола нужно продолжать.

Профессиональный спорт надо рассматривать и как бизнес-индустрию, которая в современном мире приносит солидный доход, считает Токаев.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.

Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС.

Также Глава государства обратил на экологическую проблему Каспия.