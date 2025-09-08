Известные предприниматели стали хозяевами четырех футбольных клубов Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщил, что известные предприниматели стали хозяевами четырех футбольных клубов Казахстана, передает BAQ.KZ.
"Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это им выражаю благодарность", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что коммерциализацию футбола нужно продолжать.
Профессиональный спорт надо рассматривать и как бизнес-индустрию, которая в современном мире приносит солидный доход, считает Токаев.
Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.
Также в стране разработают закон о банках.
Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.
Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.
Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС.
Также Глава государства обратил на экологическую проблему Каспия.
