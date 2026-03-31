В Казахстане предложили ввести KPI для инноваций
Саясат Нурбек озвучил план реформ для ускорения инноваций
Сегодня 2026, 10:43
42Фото: Baq.kz
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства выступил с несколькими предложениями для развития инноваций в Казахстане, передает BAQ.KZ.
Так, министр, обращаясь к премьер-министру Олжасу Бектенову, предложил сформировать Инновационный штаб, а также соответствующую Концепцию.
«Уважаемый Олжас Абаевич! Позвольте перейти к ряду практических мер, которые, на наш взгляд, необходимы для дальнейшего развития инноваций в Казахстане.
Первое – сформировать Инновационный штаб как единый координирующий механизм.
Второе – разработать Концепцию развития инноваций, которая задаст единое стратегическое видение и закрепит долгосрочные приоритеты государственной политики в этой сфере», - сказал министр.
Также было предложено:
- закрепить ответственность за развитие инноваций за центральными и региональными госорганами;
- утвердить KPI отраслевых министерств и МИО по развитию инноваций на 2026–2030 годы с четкой системой показателей на национальном и региональном уровнях;
- проработать вопрос увеличения финансирования инструментов поддержки инновационной деятельности.
Ранее министр сообщил, что в Казахстане усилят роль науки и университетов в экономике.
