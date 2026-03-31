В Казахстане предложили ввести KPI для инноваций

Саясат Нурбек озвучил план реформ для ускорения инноваций

Сегодня 2026, 10:43
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства выступил с несколькими предложениями для развития инноваций в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Так, министр, обращаясь к премьер-министру Олжасу Бектенову, предложил сформировать Инновационный штаб, а также соответствующую Концепцию.

«Уважаемый Олжас Абаевич! Позвольте перейти к ряду практических мер, которые, на наш взгляд, необходимы для дальнейшего развития инноваций в Казахстане.

Первое – сформировать Инновационный штаб как единый координирующий механизм.

Второе – разработать Концепцию развития инноваций, которая задаст единое стратегическое видение и закрепит долгосрочные приоритеты государственной политики в этой сфере», - сказал министр.

Также было предложено:

  • закрепить ответственность за развитие инноваций за центральными и региональными госорганами;
  • утвердить KPI отраслевых министерств и МИО по развитию инноваций на 2026–2030 годы с четкой системой показателей на национальном и региональном уровнях;
  • проработать вопрос увеличения финансирования инструментов поддержки инновационной деятельности.

Ранее министр сообщил, что в Казахстане усилят роль науки и университетов в экономике. 

