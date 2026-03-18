Новая Конституция закрепляет переход Казахстана к модели развития, основанной на знаниях, технологиях и человеческом капитале. Об этом заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, принятые на референдуме изменения формируют принципиально новую основу государственной политики, где ключевую роль играют интеллект, профессиональные компетенции и способность к созданию технологий.

«Новая Конституция закрепляет переход к модели, в центре которой - интеллектуальный потенциал граждан, их профессиональные навыки, исследовательская культура и способность создавать технологии. Это означает фундаментальный сдвиг - от потребительской экономики к креативной, от индустриальной логики к когнитивной. Образование перестает быть просто социальной услугой и становится производительной силой, формирующей экономический рост и инновационную активность. Соответственно, поддержка науки выходит за рамки образовательной сферы и становится вопросом национальной экономики, промышленности и обороноспособности», - отметил Саясат Нурбек.

Министр подчеркнул, что в условиях глобальной технологической трансформации Казахстан получает историческое окно возможностей. Развитие искусственного интеллекта, робототехники и новых технологий требует переосмысления роли образования и науки.

В этой связи ведется работа по модернизации системы высшего образования и науки. В частности, внедряется новая модель финансирования вузов, ориентированная на качество подготовки кадров и конкурентоспособность университетов. Также будет введен национальный рейтинг вузов, результаты которого повлияют на распределение государственного образовательного заказа и уровень академической автономии.

Отдельное внимание уделяется развитию науки, включая расширение механизмов финансирования, коммерциализацию разработок и создание научной инфраструктуры.

«Наша задача - не просто импортировать готовые решения, а воспитывать поколение, способное создавать собственные технологии. Для этого совершенствуется законодательство, расширяются инструменты финансирования науки, включая гранты, венчурные механизмы и поддержку опытно-конструкторских разработок. Формируется правовая база для развития научных городков и технологических парков, усиливается статус ученых и создаются условия для их академической свободы», - заявил министр.

Кроме того, по его словам, будет развиваться региональная инновационная система, объединяющая университеты, научные центры, бизнес и венчурные фонды. Это позволит перейти от поддержки отдельных исследований к управляемому технологическому развитию.

Напомним, сейчас в Астане проходит заседание правительства Республики Казахстан, посвященное реализации норм новой Конституции, принятой по итогам республиканского референдума.