На подготовку нового Строительного кодекса Казахстана потратили 363 миллиона тенге. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Мажилисе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам министра, изначально на разработку документа предлагались суммы почти в три раза больше.
"Планировалось провести конкурс на разработку кодекса. Поступали предложения как со стороны дочерних организаций Министерства юстиции, так и от палаты „Атамекен“, частных компаний и нашего разработчика – КазНИСА. Все предложения на первом этапе варьировались в пределах миллиарда тенге. У „Атамекена“ – 900 миллионов, у дочерних компаний Минюста – свыше миллиарда. Самое низкое предложение было у нашей подведомственной организации", – рассказал Нагаспаев.
В итоге было принято решение провести разработку в рамках государственного заказа, снизив стоимость проекта до 363 миллионов тенге.
Министр отметил, что в ходе реализации проекта возникали вопросы со стороны депутатов и контролирующих органов.
"Проверки проводились Министерством финансов и комитетом государственного аудита. Финансовых нарушений не выявлено. Была лишь техническая ошибка, за которую наказан соответствующий сотрудник министерства", – добавил глава ведомства.
Напомним, сегодня в первом чтении депутаты Мажилиса приняли новый Строительный кодекс. Проект Кодекса включает обновлённые нормы в области сейсмобезопасности, цифровизации отрасли и усиления госконтроля за строительством.
