Уполномоченные компании в Казахстане смогут подавать заявки на получение разрешения на привлечение средств дольщиков через систему «Казреестр», передает BAQ.KZ.

Государственную услугу полностью перевели в цифровой формат. Компания направляет заявку через «Казреестр», после чего ее рассматривают местные исполнительные органы.

Решение принимают в течение 8 рабочих дней с момента поступления заявки. По итогам рассмотрения заявитель получает электронное разрешение на привлечение средств дольщиков для строительства жилых объектов.

Подача и рассмотрение заявок осуществляются в единой цифровой системе, что упрощает взаимодействие между уполномоченными компаниями и государственными органами, сокращает бумажный документооборот, ускоряет обработку документов и обеспечивает единый прозрачный порядок предоставления государственной услуги, - сказал руководитель управления долевого участия в жилищном строительстве Биржан Елеусиз.

Систему «Казреестр» развивают Министерство промышленности и строительства и Казахстанская жилищная компания. В ней собраны процедуры, связанные с долевым строительством жилья.

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