В Астане с вагонов столичного LRT удалили граффити, ранее нанесённое неизвестными. Как сообщили в пресс-службе City Transportation Systems (CTS), поверхность подвижного состава очищена специальными средствами, без повреждений, передаёт BAQ.KZ.

"Граффити на вагонах LRT удалено с помощью специальных средств. Окраска вагонов выполнена с применением стойких защитных материалов. Изначальный внешний вид подвижного состава сохранён", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на станции "Аэропорт Назарбаев", где хранятся новые вагоны ещё не запущенного LRT. Факт вандализма вызвал бурную реакцию в соцсетях: пользователи осудили действия неизвестных, испортивших имущество, созданное на государственные средства.

В CTS подтвердили, что факт порчи имущества зафиксирован, информация передана в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Виновные пока не установлены.