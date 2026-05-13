Зарплаты растут, но есть нюанс: что происходит с доходами казахстанцев

В первом квартале 2026 года зарплаты в Казахстане выросли в номинальном выражении и достигли в среднем 461 486 тенге, однако реальная покупательная способность снизилась из-за инфляции, передает BAQ.kz.

По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная зарплата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,1%, однако рост цен "съел" часть этого повышения – в реальном выражении покупательная способность снизилась до 97,7% уровня прошлого года. Проще говоря, доходы в цифрах стали выше, но их фактическая ценность в повседневных расходах немного уменьшилась.

Медианная зарплата, которая точнее показывает доходы "среднего" работника, составила 331 527 тенге. Иначе говоря, половина занятых получает меньше этой суммы, а половина – больше.

На фоне общего роста доходов заметно выделились отдельные отрасли. Лидером стало сельское, лесное и рыбное хозяйство, где зарплаты увеличились на 20,3%. Существенный прирост также зафиксирован в финансовом секторе, где рост составил 18,1%, и в сферах, связанных с водоснабжением и переработкой отходов – 16,5%. Энергетика прибавила 14,7%, транспорт и складирование – 12,9%, промышленность – 11,6%. В социальной сфере рост оказался более сдержанным: в здравоохранении – 7%, в образовании – 4,2%.

Среди регионов наибольший рост среднемесячной зарплаты за год показали:

область Абай – +14,2%

Павлодарская область – +12,4%

область Жетысу – +12,2%

Алматинская область – +10,9%

город Алматы – +10,7%

Все данные приведены без учета малых предприятий, работающих в сфере предпринимательства.

Ранее сообщалось, что минимальную зарплату в Казахстане планируют повысить до 150 тысяч тенге.

