Реакции на грант лучше любого сериала: соцсети заполнили видео радости казахстанцев
Казахстанские выпускники делятся эмоциями после получения образовательных грантов.
7 августа Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан объявило итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов на 2025–2026 учебный год. Этого дня с волнением ждали тысячи казахстанских выпускников, мечтающих о бесплатном обучении в вузах страны, передает BAQ.KZ.
Как только список обладателей грантов стал доступен на сайте Национального центра тестирования, в соцсетях начали появляться десятки эмоциональных видеороликов. Молодые люди, их родные и близкие делятся кадрами, на которых - искренние слезы радости, крики счастья и теплые объятия.
Для многих это не просто список - это начало новой жизни. Кто-то узнавал о своем успехе в кругу семьи, кто-то - в одиночку, но радость в каждом ролике неподдельна. В некоторых видео подростки едва сдерживают слезы, обнимают родителей, а взрослые, не менее тронутые, тоже не скрывают эмоций.
Особенно трогательные кадры - это реакции родителей, бабушек и дедушек, которые вместе с выпускниками проверяют результаты. Они плачут, смеются, благодарят и гордятся.
"Радость ведь на весь наш аул! У нас сильная молодежь, школа - в передовиках, тысяча благодарностей учителям!" - пишут родители.
Грант - это не просто возможность получить высшее образование бесплатно. Для многих казахстанских семей это шанс на лучшее будущее, облегчение финансовой нагрузки и реализация мечты. Именно поэтому такая буря эмоций - абсолютно понятна.
Министерство науки и высшего образования также поздравило ребят, которые прошли по конкурсу:
"Мы с восхищением наблюдали за тем, как соединились ваше стремление к знаниям, упорный труд и высокие мечты. Поздравляем с победой в этой важной гонке — вы достойны быть лучшими!" - говорится в заявлении ведомства.
В этом году конкурс был особенно напряжённым: высокий балл по ЕНТ уже не гарантировал место - всё решала даже десятая доля балла. Тем ценнее для выпускников победа в этом соревновании, а значит - тем сильнее и радостнее реакция.
Пока одни празднуют, другие продолжают надеяться - не все выиграли грант, и в соцсетях уже звучат слова поддержки для тех, кто пока вне списка. Но сегодняшний день — точно праздник для тысяч семей по всей стране.
