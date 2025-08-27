28 августа алматинский "Кайрат" узнает соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов, передает BAQ.KZ.

Как пишет sports.kz, по итогам жеребьевки казахстанский клуб окажется в четвёртой корзине. Это значит, что в одной группе с "Кайратом" могут оказаться европейские гранды — "Реал", "Барселона", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер", "Челси" или дортмундская "Боруссия".

Из второй корзины алматинцам могут достаться "Арсенал", "Байер", "Атлетико" или "Ювентус". Среди потенциальных соперников из третьей корзины выделяются "Тоттенхэм", ПСВ, "Аякс" и "Наполи".

Напомним, "Кайрат" сенсационно прошёл отборочный этап турнира, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Теперь клуб впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" заработал более €18 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов.