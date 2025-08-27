Лига Чемпионов 2025: "Кайрат" может попасть в "группу смерти" с ПСЖ и Арсеналом
Соцсети заполнили поздравления и слова гордости за алматинский клуб.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 августа алматинский "Кайрат" узнает соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов, передает BAQ.KZ.
Как пишет sports.kz, по итогам жеребьевки казахстанский клуб окажется в четвёртой корзине. Это значит, что в одной группе с "Кайратом" могут оказаться европейские гранды — "Реал", "Барселона", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер", "Челси" или дортмундская "Боруссия".
Из второй корзины алматинцам могут достаться "Арсенал", "Байер", "Атлетико" или "Ювентус". Среди потенциальных соперников из третьей корзины выделяются "Тоттенхэм", ПСВ, "Аякс" и "Наполи".
Напомним, "Кайрат" сенсационно прошёл отборочный этап турнира, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Теперь клуб впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Ранее сообщалось, что "Кайрат" заработал более €18 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Самое читаемое
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы
- В Алматы построят новый футбольный стадион на 35 тысяч мест
- Казахстанские юниоры завоевали бронзу в пожарной эстафете на чемпионате мира
- Юный казахстанский футболист приглашён в академию "Атлетико Мадрид"
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов