В Казахстане продолжается реализация задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм". Основная цель — построение сильной, диверсифицированной экономики и обеспечение энергетической независимости страны, передает BAQ.KZ.
Электроэнергетика: новые мощности и ВИЭ
К 2030 году доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Казахстана вырастет до 15%. В ближайшие пять лет планируется ввести не менее 14 ГВт новых мощностей. За 2023–2024 годы уже введено 1,3 ГВт, в 2025 году запустят 621,5 МВт, а в 2026 году — 2 648,5 МВт. Ведётся строительство крупных объектов: в Туркестанской области — электростанции на базе ПГУ мощностью до 1000 МВт, в Кызылорде — новой ТЭЦ на 240 МВт.
Снижение износа инфраструктуры
Правительство уделяет особое внимание ремонту теплоэлектроцентралей. В 2025 году планируется капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. В результате средний износ ТЭЦ снижен с 64% до 61%. Девять объектов уже перешли из "красной" зоны высокой аварийности в "жёлтую".
Национальный проект по модернизации
В декабре 2024 года утверждён Нацпроект "Модернизация энергетического и коммунального секторов". В него включены: обновление 86 тыс. км инженерных сетей, ремонт и строительство новых станций, внедрение цифровых технологий, поддержка отечественных производителей. Общий объём инвестиций составит около 13 трлн тенге, из которых большая часть будет привлечена из частных источников.
Развитие нефтегазохимии и газовой отрасли
По поручению Президента реализуются шесть крупных нефтегазохимических проектов стоимостью $15 млрд, включая заводы по производству полиэтилена и полипропилена. В газовой отрасли ведётся строительство новых газоперерабатывающих заводов в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке. Уровень газификации страны уже достиг 62,4%, обеспечив доступ к газу 12,6 млн человек.
Цифровизация и инновации
В энергетике внедряются современные технологии: дроны с ИИ для диагностики ЛЭП, роботизированные комплексы для мониторинга труб, автоматическое считывание показаний счётчиков.
Долгосрочная перспектива
Правительство утвердило Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы. Все мероприятия направлены на углубленную переработку углеводородов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Вся комплексная работа направлена на достижение главной цели, поставленной Президентом, — построение сильной и диверсифицированной экономики, в основе которой лежит современный и технологически развитый топливно-энергетический комплекс", — подчеркнули в Министерстве энергетики.
