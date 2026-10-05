Ребенок не ходил в школу и добывал еду на свалке: мать лишили родительских прав

В Западно-Казахстанской области суд лишил женщину родительских прав на 10-летнего сына. Мальчик никогда не ходил в школу, не умел читать и писать, а еду и одежду находил на свалке. После того как ребенка забрали из семьи, он признался, что боится снова оказаться в прежних условиях.

С самого рождения мальчик жил с матерью. По данным Верховного Суда Республики Казахстан, женщина злоупотребляла алкоголем и вела асоциальный образ жизни.

Семья находилась в заброшенном доме, куда постоянно приходили посторонние люди.

К десяти годам ребенок ни разу не посещал школу. Он не умел читать и писать. Еду и одежду мальчик добывал на свалке.

Ситуацией занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Сначала ребенка на три месяца поместили в Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

Позже, в 2026 году, мальчика передали под опеку в областную детскую деревню семейного типа.

«Боится, что снова заберут жить на свалку»

После разлуки мать ни разу не навестила сына. На судебные заседания женщина также не приходила.

Психолог, участвовавший в судебном разбирательстве, сообщил о тяжелой психологической травме у ребенка. Эмоциональная привязанность к матери, по заключению специалиста, была полностью утрачена.

Особенно тяжелой оказалась еще одна деталь. Мальчик испытывает панический страх перед матерью. Он боится, что она снова заберет его жить на свалку.

Сам ребенок рассказал, что ему нравится в детской деревне. Среди причин он назвал простые вещи – чистую постель и хорошую еду.

Суд пришел к выводу, что мать злостно уклонялась от родительских обязанностей и не собиралась менять образ жизни.

Женщину лишили родительских прав. Также с нее взыскали алименты на содержание сына. Деньги будут поступать на личный депозитный счет ребенка.

Решение суда вступило в законную силу.

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