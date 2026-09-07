«Редкий талант и трудолюбие»: Токаев поздравил народного писателя

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил поэта, журналиста и народного писателя Казахстана Валерия Михайлова с 80-летием.

В поздравительной телеграмме Глава государства отметил многолетний творческий путь писателя и его вклад в отечественную литературу и журналистику.

«Природный талант и редкое трудолюбие стали основой Вашего большого и успешного творческого пути. Многие годы своей жизни Вы посвятили плодотворной работе в авторитетных печатных изданиях страны, возглавляли газету „Казахстанская правда“ и журнал „Простор“. Человек высоких моральных качеств и твердых жизненных принципов, Вы заслужили искреннее уважение коллег и всего общества», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что произведения Валерия Михайлова интересны читателям нескольких поколений и стали частью литературного наследия Казахстана.

Сегодня Президент также подписал указ о награждении Валерия Михайлова орденом «Барыс» I степени за особый вклад в развитие отечественной литературы.

Валерий Михайлов – казахстанский писатель, поэт, публицист и журналист, народный писатель Казахстана. В разные годы он возглавлял газету «Казахстанская правда» и литературный журнал «Простор».