Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что АФМ вышло с инициативой криминализировать рекламу онлайн-казино, передаёт BAQ.KZ.

"Что касается именно только рекламирования, за это предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 455 КоАП. Да, мы с такой инициативой выходим. Уже сейчас закон мы планируем. Более того, по аналогии с рекламой финансовых пирамид, мы планируем именно рекламу онлайн казино также криминализировать", — сообщил Елемесов.

Елемесов подчеркнул, что проблема онлайн-казино остаётся актуальной, несмотря на ликвидацию незаконных игорных заведений на территории страны. Он напомнил, что 11 блогеров были привлечены к административной ответственности за рекламу азартных игр.

"Около 34 блогеров - мы изучали их распространение рекламирования онлайн казино. Поэтому в отношении блогеров мы направили в Министерство культуры соответствующую информацию. 11 блогеров уже были привлечены к административной ответственности. В отношении остальных сейчас рассматривается дело", — сказал Елемесов.

