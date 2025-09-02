Скандал вокруг конкурса блогеров Жанабыловых: Министр прокомментировал ситуацию
Блогеры разыгрывали автомобили
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал скандал, связанный с конкурсом блогеров Жанабыловых, передает BAQ.KZ.
Блогеры ранее заявили о розыгрыше 11 автомобилей. Поводом для проверки стало обращение гражданина, который усомнился в законности акции. Жалоба поступила в комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей.
"На сегодняшний день идет проверка, и дело передано в суд. В суде будет решен этот вопрос", - сказал Мырзабосынов.
В отношении других блогеров также проводятся проверки. Однако конкретные имена министр не назвал.
Ранее в министерстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" запрещается проведение лотерей и распространение лотерейных билетов лицами, которые не являются официальным оператором или агентом лотереи.
Пресс-служба призвала граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях в социальных сетях. Подобные акции, подчеркнули в ведомстве, могут не только нарушать закон, но и нести риски мошенничества и финансовых потерь для участников.
