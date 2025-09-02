Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал скандал, связанный с конкурсом блогеров Жанабыловых, передает BAQ.KZ.

Блогеры ранее заявили о розыгрыше 11 автомобилей. Поводом для проверки стало обращение гражданина, который усомнился в законности акции. Жалоба поступила в комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей.

"На сегодняшний день идет проверка, и дело передано в суд. В суде будет решен этот вопрос", - сказал Мырзабосынов.

В отношении других блогеров также проводятся проверки. Однако конкретные имена министр не назвал.

Ранее в министерстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" запрещается проведение лотерей и распространение лотерейных билетов лицами, которые не являются официальным оператором или агентом лотереи.

Пресс-служба призвала граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, "гивах" и иных мероприятиях в социальных сетях. Подобные акции, подчеркнули в ведомстве, могут не только нарушать закон, но и нести риски мошенничества и финансовых потерь для участников.