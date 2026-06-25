Реконструкцию вокзала Курорт-Боровое завершили: что изменилось
На объекте обновили фасад, инженерные системы и зоны ожидания.
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В Акмолинской области завершили реконструкцию железнодорожного вокзала Курорт-Боровое.
Как в компании, обновили фасад и кровлю здания, заменили витражи, модернизировали инженерные сети, системы вентиляции и пожарной безопасности. Также проведен капитальный ремонт внутренних помещений.
Особое внимание уделили созданию комфортных условий для пассажиров с ограниченными возможностями. На вокзале установили лифты и подъемники, оборудовали тактильную навигацию и специальную комнату ожидания для маломобильных граждан.
Кроме того, в здании появились новые зоны ожидания, места для приема пищи, торговые киоски и антивандальные кресла.
Железнодорожный вокзал Курорт-Боровое был построен в 1988 году. В среднем он обслуживает более 1,6 тысячи пассажиров в сутки, а в летний сезон пассажиропоток достигает 2 тысяч человек. Через станцию проходят до 30 поездов, следующих в Астану, Алматы, Атырау, Петропавловск, Кызылорду, Уральск, Караганду, а также в Россию и Кыргызстан.
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