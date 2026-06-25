Жители и гости Астаны могут отправиться на отдых в Бурабай на туристическом поезде Burabay Express, который курсирует между столицей и курортной зоной.

Поезд №887/888 следует по маршруту станция "Нурлы жол – Курорт Боровое" и обратно. В пути пассажиры проводят чуть более трех часов.

Согласно расписанию, поезд отправляется со станции Нурлы жол в 10:48 и прибывает на станцию Курорт Боровое в 13:51. Обратный рейс отправляется в 14:35 и прибывает в Астану в 17:42.

Burabay Express курсирует ежедневно, за исключением вторника и среды.

Стоимость проезда составляет:

1 класс – 6272 тенге;

тенге; 2 класс – 4234 тенге;

тенге; 3 класс – 3541 тенге.

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