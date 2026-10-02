Рекорд сентября: КТЖ перевезло 1,45 млн тонн зерна

В сентябре 2026 года по железной дороге перевезли 1,45 млн тонн зерна. Это рекордный объем для сентября и на 7% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

На экспорт ушло 1,2 млн тонн, на 13% больше прошлогоднего.

Больше половины экспортного зерна, 701 тыс. тонн, отправили в страны Центральной Азии. Это на 8% больше, чем в сентябре 2025 года. Крупнейшим покупателем остается Узбекистан, туда ушли 512 тыс. тонн, рост составил 14%.

Самый резкий скачок пришелся на Афганистан и Китай. В Афганистан отправили 107 тыс. тонн, в 3,4 раза больше, чем годом ранее. В Китай ушли 188 тыс. тонн, рост в 2,8 раза.

Продуктов перемола в сентябре перевезли 274 тыс. тонн, на 13% больше. Из них 230 тыс. тонн отправили на экспорт, здесь рост составил 27%.

С начала года по железной дороге перевезли 10,8 млн тонн зерна, это на 12% больше, чем за девять месяцев 2025 года. На экспорт отправили 8,4 млн тонн, рост составил 14%.

Напомним, ранее BAQ.KZ писал, что по итогам 2025/2026 маркетингового года Казахстан экспортировал 15,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Поставки охватили страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.

Среди растущих направлений оказался Таджикистан. За первые 20 дней сентября туда отправили 116 тыс. тонн зерна, на 21% больше, чем годом ранее.