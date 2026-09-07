Реку Сокур расширят и углубят для защиты Караганды от паводков
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В Караганде начали масштабную расчистку реки Сокур. На участке протяженностью 23 километра русло будут расширять, углублять и освобождать от мусора и зарослей.
Работы ведутся от района мусульманского кладбища вдоль дороги в аэропорт в сторону Федоровских дач. Специалисты уже вырубают разросшийся ивняк, убирают камыш и мусор, а на отдельных участках углубляют и расширяют русло.
Главная задача – вернуть реке нормальную пропускную способность. Это должно снизить риск подтоплений во время паводка, когда вода может выходить за пределы русла и угрожать расположенным рядом территориям.
Особенно актуальна проблема для жителей дачных массивов, которые в паводковый период неоднократно сталкивались с угрозой подтопления.
Работы рассчитаны на два года.
Еще одна проблема была связана с канализационной инфраструктурой. Рядом с рекой проходил коллектор №10, из-за чего возникали ситуации, когда речная и канализационная вода смешивались.
Сейчас для коллектора построили обходную линию. Ожидается, что это повысит надежность канализационной системы и позволит избежать подобных ситуаций в дальнейшем.
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