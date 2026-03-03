Ремонт дороги Жанаозен – граница с Туркменистаном завершат в 2026 году
На участке Жанаозен - граница с Туркменистаном ведутся строительные работы. Работы будут завершены в 2026 году, сообщил на заседании Правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.
"В соответствии с поставленными задачами ведутся работы на участке Жанаозен – граница с Туркменистаном. Данный участок является частью коридора Туркменистан – Россия.
Одновременно начата разработка технико-экономического обоснования по расширению дороги до четырех полос движения.
Работы на текущем участке будут завершены в текущем году", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что на автодорожные проекты направят 4,6 трлн тенге.
