На участке Жанаозен - граница с Туркменистаном ведутся строительные работы. Работы будут завершены в 2026 году, сообщил на заседании Правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.

"В соответствии с поставленными задачами ведутся работы на участке Жанаозен – граница с Туркменистаном. Данный участок является частью коридора Туркменистан – Россия.

Одновременно начата разработка технико-экономического обоснования по расширению дороги до четырех полос движения.

Работы на текущем участке будут завершены в текущем году", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что на автодорожные проекты направят 4,6 трлн тенге.