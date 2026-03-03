  • Главная
  • Новости
  • Ремонт дороги Жанаозен – граница с Туркменистаном завершат в 2026 году

Ремонт дороги Жанаозен – граница с Туркменистаном завершат в 2026 году

Сегодня 2026, 10:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба Казавтожола Сегодня 2026, 10:56
Сегодня 2026, 10:56
83
Фото: пресс-служба Казавтожола

На участке Жанаозен - граница с Туркменистаном ведутся строительные работы. Работы будут завершены в 2026 году, сообщил на заседании Правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.

"В соответствии с поставленными задачами ведутся работы на участке Жанаозен – граница с Туркменистаном. Данный участок является частью коридора Туркменистан – Россия.

Одновременно начата разработка технико-экономического обоснования по расширению дороги до четырех полос движения.

Работы на текущем участке будут завершены в текущем году", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что на автодорожные проекты направят 4,6 трлн тенге. 

Самое читаемое

Наверх