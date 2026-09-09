Рейс из Алматы перенаправили в Германию из-за масштабного авиасбоя в Британии
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Масштабный технический сбой в системе управления воздушным движением Великобритании затронул и пассажиров из Казахстана. Рейс Air Astana KC663 Алматы – Лондон был перенаправлен во Франкфурт из-за ограничений в аэропорту Хитроу.
На борту находились 138 пассажиров. Почти половина из них – 67 человек – не имеют действующих шенгенских виз и поэтому вынуждены оставаться в транзитной зоне аэропорта Франкфурта до возобновления рейса.
Когда пассажиры смогут продолжить полет
Как сообщили в Air Astana, Хитроу останется закрытым до конца ночи. Вылет KC663 из Франкфурта в Лондон запланирован на утро 9 сентября – 09:25 по UTC (14:25 по времени Астаны).
На время ожидания пассажирам предоставили питание. Тем, у кого есть возможность выйти из транзитной зоны, представители авиакомпании помогают с размещением в гостиницах.
Остальные пассажиры должны оставаться в аэропорту, поскольку без шенгенской визы пройти пограничный контроль во Франкфурте они не могут.
Что произошло в Великобритании
Перебои начались после технического сбоя в британской системе управления воздушным движением. Проблема затронула крупнейшие аэропорты страны, в том числе Хитроу, Гатвик, Манчестер и Эдинбург.
Из-за ограничений авиакомпании начали задерживать, отменять и перенаправлять рейсы. В Хитроу в определенный момент возник дефицит мест для приема самолетов, поэтому часть бортов, следовавших в Лондон, пришлось отправлять в другие аэропорты Великобритании и Европы.
По данным FlightRadar24, сбой привел как минимум к 625 отменам рейсов, связанных с Великобританией.
О масштабах последствий сообщила и Ryanair: по данным авиакомпании, нарушения затронули около 65 тысяч пассажиров, а 50 запланированных рейсов пришлось отменить.
Систему начали восстанавливать
Позже британская Национальная служба управления воздушным движением NATS сообщила, что инженерам удалось внедрить исправление и система обработки рейсов начала постепенно восстанавливаться.
Однако пассажиров предупредили, что возвращение к обычному расписанию займет время. Аэропорты и авиакомпании рекомендовали перед поездкой проверять актуальный статус рейсов.
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