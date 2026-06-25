Рейсовый автобус превратили в спальный транспорт в СКО
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В Северо-Казахстанской области полицейские выявили факт незаконного переоборудования рейсового автобуса в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Автобус".
Как сообщили в Polisia.kz, вместо пассажирских кресел в салоне транспортного средства были оборудованы спальные места. Подобные изменения в конструкции без соответствующего разрешения запрещены и могут представлять угрозу безопасности пассажиров.
Водитель автобуса привлечен к административной ответственности.
Проверка проводилась на автодороге "Жезказган – Петропавловск". В рамках мероприятия полицейские выявили 6 фактов незаконного переоборудования транспортных средств, из них 2 – с участием водителей автобусов.
Также к ответственности привлечены 35 водителей за управление транспортом, не соответствующим требованиям технических регламентов, включая 8 водителей автобусов.
Отметим, что всего в ходе ОПМ выявлено 187 нарушений правил дорожного движения.
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