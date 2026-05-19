Рейсы в Токио и США: Бектенов потребовал конкретных сроков

Казахстан планирует открыть прямые авиарейсы в Токио в четвертом квартале 2026 года, а рейсы в США - во втором квартале 2027 года. О сроках на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев после вопроса премьер-министра Олжаса Бектенова, передает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на затянувшееся обсуждение запуска новых международных направлений, в том числе в Нью-Йорк и Токио. Глава Правительства спросил у министра транспорта Нурлана Сауранбаева, какие конкретные меры принимаются для открытия прямых рейсов.

"Нью-Йорк, Токио и другие направления - мы давно говорим о запуске новых прямых рейсов. Но результата пока нет. Какие меры принимаете?" - спросил Олжас Бектенов.

В ответ министр транспорта сообщил, что запуск прямого рейса в Токио планируется в четвертом квартале текущего года. Рейс в США, по его словам, планируют открыть во втором квартале следующего года.

"По Токио - в четвертом квартале этого года. По США - во втором квартале следующего года откроем рейсы", - сказал Нурлан Сауранбаев.

Премьер-министр также уточнил, какие еще международные направления планируется развивать.

"Какие еще направления есть?" - спросил Бектенов.

По словам главы Минтранспорта, сегодня из Астаны выполняются рейсы по 34 международным направлениям. До конца года планируется открыть еще пять направлений.