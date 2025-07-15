Резкого роста цен на жильё в Казахстане не будет — премьер
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости. По его словам, серьёзных проблем в жилищной сфере не ожидается, а резкого всплеска цен в связи с налоговой реформой не предвидится, передает BAQ.KZ.
"Никаких серьёзных проблем на рынке жилья я не ожидаю. В этом году мы планируем ввести более 19 миллионов квадратных метров жилья", — заявил Бектенов на пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что принятие нового Налогового кодекса не окажет негативного влияния на рынок недвижимости:
"Резкого роста цен на жильё из-за налоговых изменений не будет. Мы всё тщательно просчитали", — заверил премьер.
По данным Министерства индустрии и строительства, за первое полугодие 2025 года в стране уже введено 7,9 миллиона квадратных метров жилья. До конца года ожидается реализация крупных строительных проектов как в городах, так и в сельской местности.
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