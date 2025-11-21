Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан завоевал серебро Исламских игр солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В финале в весовой категории до 97 килограммов он уступил представителю Ирану Амир Али Азарпиры. Встреча завершилась со счетом 5:0.

7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает шестое место. В копилке сборной — 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовых медалей.