Родителям школьников напомнили о правах и законе при покупке формы
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В преддверии нового учебного года Управление образования Алматинской области напомнило родителям о правилах приобретения школьной формы. В ведомстве подчеркнули, что школы не имеют права требовать покупать форму у конкретного производителя, бренда, ателье или магазина.
Как сообщили в управлении, требования к школьной форме регулируются приказом Министерства просвещения Казахстана. Согласно действующим правилам, администрация школы вправе определить только единый стиль, цвет и общие требования к внешнему виду учащихся.
«Школы не имеют права обязывать родителей приобретать школьную форму у конкретного производителя, бренда, ателье или магазина. Законодательством это не предусмотрено», – говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что любые решения, связанные со школьной формой, должны приниматься открыто, с участием родительской общественности и с соблюдением требований законодательства.
Что делать, если права родителей нарушают
В Управлении образования сообщили, что при поступлении обращений о нарушении законодательства в части приобретения школьной формы будет проведена соответствующая проверка. Если факты подтвердятся, к ответственным лицам примут меры в соответствии с действующим законодательством.
Родителей призвали знать и защищать свои права. Если администрация школы требует покупать форму только у определенного производителя, магазина или швейной мастерской либо допускает другие нарушения, родители могут обратиться в Управление образования Алматинской области или в районные отделы образования.
«Каждое обращение будет рассмотрено в установленном законодательством порядке, а по итогам проверки будут приняты соответствующие решения», – говорится в сообщении.
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