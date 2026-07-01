В Казахстане облегчат учебу младшим школьникам: что изменится с сентября

Учебную нагрузку для младших школьников оптимизируют. Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова анонсировала на заседании Правительства "значительные изменения на уровне начального образования".

"С учетом возрастных особенностей детей содержание учебных программ комплексно пересмотрено. Основная цель – оптимизировать учебную нагрузку, обеспечить преемственность учебного материала и сформировать прочную основу читательской, письменной, математической и функциональной грамотности учащихся", – сказала министр.

По ее словам, ведомство пересмотрело 244 учебные цели по предмету "Математика" для 1–4 классов. Из них ряд целей, которые не соответствуют возрасту учащихся исключены, а часть перенесена в программы старших классов.

Также усилена практическая направленность предмета, сокращен объем сложных теоретических тем, а в начале и конце учебного года введены разделы "Повторение изученного".

Для первоклассников ведомство вводит адаптационный период.

"Это позволит детям, поступающим в школу с разным уровнем подготовки, легче адаптироваться к образовательному процессу и последовательно сформировать навыки счета, чтения и письма", – сказала министр.

Также, как сообщила министр, обновлено содержание языковых предметов. Добукварный период увеличен до 12 часов, на изучение "Букваря" выделено 84 часа. Предмет "Родной язык" будет преподаваться во втором полугодии в объёме 102 часов.

В программах усилены задания на развитие устной речи, понимание текста, читательскую грамотность и письменную коммуникацию. Они приведены в соответствие с возрастными особенностями детей и международными подходами к обучению чтению.

Особое внимание уделяется повышению квалификации учителей начальных классов и усилению практической подготовки будущих педагогов.

Ранее мы писали, что с нового учебного года в школах Казахстана также появятся новые обязательные учебные курсы. Школьники будут изучать Основы Конституции, Закон и Порядок, Личную безопасность, а восьмиклассники и девятиклассники – Географию Казахстана.